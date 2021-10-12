أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالجبيل ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف جمعية تحفيظ القرآن بالجبيل:

وأبرزت الجمعية أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب: شهادة الدبلوم والبكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– أخصائي تسويق: شهادة الدبلوم في تخصص التسويق.

– أخصائي برمجة: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة البرمجيات.

– إداريين: شهادة الثانوية العامة.

التقديم على وظائف جمعية تحفيظ القرآن:

وأوضحت الجمعية أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)