أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– إداري قاعدة بيانات.

– موظف تدريب الحماية من الحريق.

– مسجل بحث قاعدة بيانات.

– عالم أبحاث.

التقديم على الوظائف الشاغرة في جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 28 صفر 1443هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الجمعة الموافق 23 ربيع الأول 1443هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف جامعة الملك سعود معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)