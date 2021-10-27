أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس:

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف لوجستي/ مهندس صناعي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، اللوجستيات، الهندسة الصناعية).

– مدير الصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– تنفيذي تميز وتحسين العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.

طريقة التقديم على وظائف شركة أرامكس:

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)