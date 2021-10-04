أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف تصميم التكاليف التنظيمية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الحاسوب، الهندسة الكهربائية، هندسة الاتصالات).

– أخصائي جودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة).

– مدير المسؤولية البيئية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (البيئة، الهندسة البيئية، التسويق).

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)