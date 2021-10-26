أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، وينبع، والدمام، وجازان، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أمن تقنية المعلومات (الجبيل).

– أخصائي الأنظمة والتطبيقات (الجبيل).

– منسق المواد الكيميائية (ينبع).

– أخصائي أول/ التوريد والمواد الاستهلاكية (الدمام).

– أخصائي/ شريك الأعمال المالية (جازان).

– أخصائي رئيسي/ الأعمال المالية (الرياض).

– مهندس تقدير تكلفة مشروع (الجبيل).

التقديم على وظائف شركة التصنيع:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)