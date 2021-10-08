أعلنت شركة تطوير لتقنيات التعليم “تيتكو”- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي.

تفاصيل وظائف شركة تيتكو لتقنيات التعليم:

وبيّنت شركة تطوير لتقنيات التعليم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– قائد فريق ضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مهندس مبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي عقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، اللوجستيات، الهندسة الصناعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة تطوير لتقنيات التعليم:

وأوضحت شركة تيتكو لتقنيات التعليم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)