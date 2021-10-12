أعلنت مجموعة شركات بن شيهون، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف مجموعة بن شيهون:

وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي التسويق الرقمي.

– بائع متجر.

– مسؤول العلاقات الحكومية.

– أخصائي اكتساب المواهب.

– مشرف الأمن والسلامة.

– حارس أمن.

– أخصائي العقود.

التقديم على وظائف مجموعة بن شيهون:

وأوضحت مجموعة بن شيهون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)