أعلنت شركة مختبرات البرج الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص المختبرات الطبية؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من عرعر، والقريات.

تفاصيل وظائف مختبرات البرج الطبية:

وبيّنت شركة مختبرات البرج، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني مختبر (عرعر).

– فني مختبر (القريات).

التقديم على وظائف مختبرات البرج الطبية:

وأوضحت شركة مختبرات البرج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 ديسمبر 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)