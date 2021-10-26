أعلن مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال “واعد”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو لريادة الأعمال:

وأبرز مركز أرامكو، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراقب مالي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة).

– أخصائي عمليات الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مركز أرامكو لريادة الأعمال:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)