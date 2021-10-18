أعلنت هيئة الطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الطيران المدني:

وبيّنت هيئة الطيران المدني، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مفتش سلامة المطارات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، أو الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة المدنية).

– مفتش عمليات الطيران: شهادة البكالوريوس في تخصص الطيران.

– مفتش صلاحية الطيران: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هياكل ومحركات، أو إلكترونيات).

التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 2 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)