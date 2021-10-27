أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الطيران المدني:

وبيّنت هيئة الطيران المدني، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تخطيط وتطوير الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو الهندسة الصناعية).

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 29 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)