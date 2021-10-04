أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق)؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والعيادات التابعة لها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تسويق النهدي كير.

– مدير أول الفئات.

التقديم على وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)