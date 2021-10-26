أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مؤسسة الخلية المتحدة لمكافحة الحشرات، وشركة طيبة للمقاولات والصيانة، وشركة شبكة الإنشاء للمقاولات” في كل من الجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أمين مستودع (للجنسين).

– مشغل حاسب آلي (للرجال).

– مدير مشروع مكافحة حشرات (للرجال).

– فني تكييف تشلرات (عدد وظيفتين/ للرجال).

– فني مولدات (عدد 3 وظائف/ للرجال).

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).