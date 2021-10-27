أعلنت بلدية محافظة عنيزة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (10) وظائف شاغرة للجنسين، للتعاقد المؤقت لمدة (90 يومًا)، لأداء مهام التشوهات البصرية ومتابعة البلاغات المرصودة.

شروط وظائف بلدية محافظة عنيزة:

وبيّنت بلدية عنيزة أنّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون حاصلًا بحد أدنى على مؤهل دبلوم.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي والتعامل مع منصات البلاغات الإلكترونية.

– القدرة على أداء المهام الميدانية لأعمال حصر ومتابعة معالجة التشوه البصري.

– التفرغ التام لأداء العمل وفق نظام الورديات.

– يفضل وجود خبرات سابقة بذات المجال.

– إرفاق المؤهل الدراسي.

التقديم على وظائف بلدية عنيزة:

وأوضحت بلدية عنيزة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25 ربيع الأول 1443هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 29 ربيع الأول 1443هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)