أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وبحثية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية:

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق أبحاث.

– فني مختبر البيولوجيا الجزيئية.

– كبير علماء الأحياء الحاسوبية.

– مساعد إداري.

طريقة التقديم على وظائف جامعة كاوست:

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2021م، مبينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)