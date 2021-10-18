أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان “أحياها” بالمدينة المنورة، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في منطقة المدينة المنورة.

تفاصيل وظائف الجمعية الخيرية أحياها:

وأبرزت جمعية أحياها، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول علاقات عامة وإعلام.

– أخصائي/ـة موارد بشرية.

– أخصائي/ـة تنمية موارد مالية.

– أخصائي/ـة خدمة اجتماعية.

طريقة التقديم على وظائف جمعية أحياها:

وأوضحت الجمعية الخيرية أحياها، أنّ على الراغبين والرغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والخبرات على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر 2021م.