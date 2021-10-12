أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي المنتج/ شؤون الموظفين: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذي الصلة.

– المدير الفني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم، الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، الهندسة الإنشائية).

– أخصائي أول سكرتير مجلس الإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، المالية، المحاسبة، الإدارة)، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)