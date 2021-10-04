أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة للنساء، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز المجموعة في كل من الرياض، وجازان.

تفاصيل وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وبيّنت مجموعة عبور، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

وظائف مدينة الرياض:

– أخصائية نطق وتخاطب.

– أخصائية تربية خاصة.

– أخصائية تمريض.

– أخصائية علاج طبيعي.

– أخصائية علاج وظيفي.

وظائف مدينة جازان:

– موظفة موارد بشرية.

– أخصائية نفسية.

– ممرضة.

طريقة التقديم على وظائف مراكز عبور:

وأوضحت مجموعة عبور، أنَّ التقديم متاحٌ إلكترونيًا، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظائف الرياض، اضغط (هنا).

للتقديم على وظائف جازان، اضغط (هنا).