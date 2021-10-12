أعلنت جامعة تبوك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والسعوديات، بنظام العقود، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في منطقة تبوك.

تفاصيل وظائف جامعة تبوك:

وأبرزت جامعة تبوك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب أسنان عام.

– طبيب نائب/ أخصائي طب الأشعة.

– طبيب نائب/ أخصائي طب الأطفال.

– طبيب نائب/ أخصائي طب طوارئ.

طريقة التقديم على وظائف جامعة تبوك:

وأوضحت جامعة تبوك، أنّ على الراغبين والراغبات بالتقديم ممن تتحقق لديهم الشروط المطلوبة الدخول على بوابة التوظيف الإلكتروني (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 11 ربيع الأول 1443هـ؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 ربيع الأول 1443هـ.