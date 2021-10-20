أعلنت شركة متاجر بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وبيّنت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني كهرباء: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية.

– عامل مدني/ التخطيط (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة المدنية، أو الهندسة الميكانيكية).

طريقة التقديم على وظائف بنده:

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).