أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وبيّنت شركة ياسرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني معادن ميداني (عدد 3 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، تركيب الأنابيب، السباكة).

– مستشار تجاري: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، التسويق، إدارة الأعمال، الإدارة)، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم على وظائف شركة ياسرف:

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)