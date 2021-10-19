أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الدمام، والجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل ماكينات التعبئة/ الإنتاج (الدمام).

– مشغل/ المرافق والطاقة (الدمام).

– مشرف ميكانيكي (الجبيل).

– مفتش مراقبة الجودة (الرياض).

– مشرف أول/ الصيانة الكهربائية (الجبيل).

– مهندس كهرباء (الجبيل).

– مشغل لوحة/ تكسير الإيثلين (الجبيل).

– مهندس أول/ الإنتاج (الجبيل).

التقديم على وظائف شركة التصنيع:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)