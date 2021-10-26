أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة صدارة للكيميائيات:

وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس تكامل أول/ الإنتاج: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– أخصائي جودة المشروع والتفتيش: شهادة الكلية التقنية في تخصص الميكانيكا، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم على وظائف شركة صدارة:

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)