أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة “شركة الأعمال المدنية المحدودة” في كل من جدة، والمنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مدني (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

– مستشار قانوني (المنطقة الشرقية): شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).