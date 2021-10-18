أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف الإنتاج.

– مدير التخطيط الإستراتيجي والحوكمة.

– مدير الضمان والامتثال.

– مهندس عمليات المصنع.

– مهندس أول الميكانيكا والأنابيب.

– مدير الجيولوجيا والتعدين.

– أخصائي أول مراقبة الوثائق.

– أخصائي رئيسي/ مراقبة المشروع.

– فني أول/ صيانة.

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)