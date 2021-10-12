أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة مصفاة سامرف:

وبيّنت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مخطط المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– فني آلات أول: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الإلكترونيات، أو تقنية آلات).

التقديم على وظائف شركة سامرف:

وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)