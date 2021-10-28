توجه مجموعة من لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني باعتذار ووعد لجماهير الفريق، وذلك بعد الإقصاء من بطولة كأس ألمانيا أمس الأربعاء على يد فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في دور الـ32.

ليفاندوفسكي يعتذر

وقال المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في البداية: ” من الصعب فهم ما حدث بالأمس والخسائر مؤلمة بالطبع، ولكن ينبغي علينا استخلاص النتائج لكي نعود أقوى، أنا مقتنع بأننا سنقدم لكم الكثير من البهجة بالقريب العاجل”.

ومن جانبه قال توماس مولر لاعب الفريق البافاري: ” نعتذر للجماهير هذا الأداء لم يكن يليق بفريق بحجم فريق البايرن، ويجب أن نُخرج كل هذه الأمور السلبية ونُركز في مباراة يوم السبت”.

وسيواجه البايرن فريق يونيون برلين في بطولة الدوري الألماني بعد غد السبت.

ملخص مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ

وبدأ الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، بضغط هجومي من فريق مونشنجلادباخ، أسفر عن الهدف الأول للاعب كواديو كونيه في الدقيقة الثانية، ثم سجل الجزائري رامي بن سبعيني هدفين في الدقيقتين الـ15 والـ21.

وانتهى الشوط الأول بتفوق بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني، استمر تراجع البايرن، ليعاقبه فريق مونشنجلادباخ بإحراز هدفين عبر اللاعب السويسري إيمبولو في الدقيقتين الـ51 والـ57.

وبعد نهاية المباراة، ذكرت شبكة Opta أن مونشنجلادباخ أذاق البايرن أثقل هزيمة في تاريخه ببطولة كأس ألمانيا، حيث لم يتمكن أي فريق قبل مونشنجلادباخ في الفوز على البايرن في بطولة الكأس بخماسية.

كما أن عدم وصول البايرن لدور الـ16 لبطولة الكأس للموسم الثاني على التوالي، ثاني مرة تحدث في تاريخ الفريق البافاري حيث لم يتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا مرتين متتاليتين عامي 1994 و1995.