أعلنت محطة “بي تي في” التليفزيونية الحكومية الباكستانية، صباح اليوم الأحد، وفاة مهندس البرنامج النووي الباكستاني عبد القدير خان.

وأفادت المحطة بأن عبد القدير خان وافته المنية عن عمر 85 عاماً، وذلك بعد نقله للمستشفى إثر إصابته بمشكلات في الرئة.

ويعد خان بطلاً قومياً في باكستان، ويلقب بـ”أبو القنبلة النووية الباكستانية” بعد أن أدخل بلاده النادي النووي، بينما يعتبره الغرب مسؤولاً عن تهريب تكنولوجيا إلى خصومه.

وينظر الباكستانيون إلى خان باعتباره بطلاً قومياً لأنه جعل بلاده أول قوة نووية إسلامية في العالم.

ووُلد خان، الذي حمل لقب “أبو القنبلة النووية الباكستانية”، في مدينة بوبال الهندية عام 1936.

وتخرج في كلية العلوم – جامعة كاراتشي عام 1960. كما سافر لاستكمال دراسته في علوم المعادن في جامعة برلين التقنية.