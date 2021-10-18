توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن باول، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

مسيرة كولن باول

يذكر أن كولن لوثر باول، من مواليد 5 أبريل 1937، في هارلم وهو ابن مهاجرين جامايكيين من أصل إفريقي.

وخلال مسيرته العسكرية، عمل باول أيضًا مستشارًا للأمن القومي (1987-1989)، وقائدًا لقيادة الجيش الأمريكي (1989) ورئيسًا لهيئة الأركان المشتركة (1989-1993)، وشغل المنصب الأخير خلال حرب الخليج الثانية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي الخامس والستين في عهد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش من عام 2001 إلى عام 2005، وهو أول أمريكي إفريقي يشغل هذا المنصب.

حياته العسكرية

كان باول عسكريًا بالمهنة لمدة 35 عامًا، وشغل خلالها عددًا كبيرًا من المناصب القيادية والوظيفية وترقى إلى رتبة جنرال من فئة أربعة نجوم.

وكانت مهمته الأخيرة هي منصب الرئيس الثاني عشر لهيئة الأركان المشتركة من 1 أكتوبر 1989 إلى 30 سبتمبر 1993، وهو أعلى منصب عسكري في وزارة الدفاع.

أشرف خلال هذه الفترة على 28 أزمة عسكرية، بما في ذلك عملية عاصفة الصحراء في حرب الخليج عام 1991، كما صاغ مبدأ باول الذي يركز على المصالح الأمنية الأمريكية والضربات العسكرية.