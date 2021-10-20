نشرت الوكالة السورية للأنباء “سانا” مقطع فيديو يظهر حافلة تابعة للجيش السوري استهدفت بعبوات ناسفة وسط العاصمة دمشق عند جسر الرئيس، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وأكدت الوكالة أن التفجير استهدف الحافلة بعبوتين ناسفتين، أثناء مرور حافلة المبيت العسكرية، عند جسر الرئيس بدمشق.

وفاة 13 جندياً:

وأضافت أن التفجير الذي وصفته بالإرهابي، أدى إلى وفاة 13 جندياً ووقع 3 جرحى جراء التفجير

وذكرت الوكالة الرسمية أن وحدات الهندسة فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الذي استهدف حافلة المبيت.