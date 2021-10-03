أجاب الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال ببرنامج الجواب الكافي على قناة المجد، جاء فيه : “شخص تعرض لحادث، وحصل على مبلغ أكبر بكثير مما قام به في إصلاح سيارته وبقي معه مبلغ ماذا يصنع به؟”.

ورد الشيخ الشثري بقوله “إن التعويض في الحوادث لا يكون بقيمة إصلاح السيارة، ولكن بقيمة ما حدث له من ضرر عام بعد الحادث”.

وأضاف “الشثري” أن التعويض يكون على قدر الضرر الحاصل، منوهاً إلى أنه لو كان عند الإنسان سيارة وحدث له حادث، فإنه يجب على المتسبب في الحادث “الضمان”.

وأوضح أن الضمان يكون بدفع القيمة، حيث يقدر بقيمة حالة السيارة في حالة سلامتها، وما حدث لها بعد الحادث.

وتابع الشثري في توضيح الحكم أن السيارة كانت قيمتها قبل الحادث حوالي 60 ألفاً مثلاً، وبعد الحادث صارت قيمتها 20 ألفاً، فهنا يجب الضمان بـ 40 ألفاً.

وتابع الشثري أنه يكون قد أصلح السيارة بـ 10 آلاف مثلاً، إذن باقي 30 ألفاً، حيث يحق للمتضرر صاحب السيارة، التصرف فيها كيف يشاء لأنها من حقه، بسبب ما حدث له من ضرر.

وأكد الشثري أن الضمان في الحوادث يكون بالفرق ما بين حالة السيارة وهي سليمة وقيمتها بعد الحادث، وليس التأمين أو التعويض يقدر بما قام به من إصلاح فقط.