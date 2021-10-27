وجه العضو الذهبي بنادي النصر، الأمير وليد بن بدر رسالة إلى الجماهير، مطالبًا إياهم بدعم رئيس مجلس الإدارة، مسلي آل معمر خلال الفترة المقبلة.

وليد بن بدر يدعم مسلي آل معمر

وقال الأمير وليد بن بدر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لأحبتي النصراويين.. بغض النظر عن مطالبات مشروعة، إلّا أن النادي بقيادة مسـلّي في أيدٍ أمينة”.

وتابع حديثه قائلًا: “فتكفينا خلفيته ومعرفته ببواطن الأمور، ولن نجد ناديًا مكتملًا بجميع المراكز بالوجود.. ولن ننجرف وراء كل من يطالب بابتعاده فسواء بقصد أو بدون قصد فهم يريدون ابتعاد من اختاره أساسًا!.. اتحدوا”.

النصر يُعاني

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب الأداء وتراجع النتائج محليًّا وقاريًّا خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار غضب جماهيره، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولديه مباراتان مؤجلتان، ويستعد لمواجهة الفيحاء، مساء يوم السبت المقبل.