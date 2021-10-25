قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بافتتاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر “ندشن اليوم حقبة خضراء جديدة للمنطقة نقودها ونقطف ثمارها سويًا”.

مواجهة التغير المناخي

وأضاف ولي العهد أن “مواجهة التغير المناخي تتطلب منا العمل المشترك لخلق بيئة مناسبة والحفاظ على الثروات الطبيعية”.

مبادرة عالمية لتوفير الغذاء

وتابع سمو ولي العهد: “سنعمل على تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات “الاقتصاد الدائري للكربون” في المنطقة ومبادرة عالمية تساهم في تقديم الوقود النظيف وتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص”.