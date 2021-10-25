قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بافتتاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر “ندشن اليوم حقبة خضراء جديدة للمنطقة نقودها ونقطف ثمارها سويًا”.
فيديو | #ولي_العهد: ندشن اليوم حقبة خضراء جديدة للمنطقة نقودها ونقطف ثمارها سويا #مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر#صحيفة_المواطن
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) October 25, 2021
مواجهة التغير المناخي
وأضاف ولي العهد أن “مواجهة التغير المناخي تتطلب منا العمل المشترك لخلق بيئة مناسبة والحفاظ على الثروات الطبيعية”.
مبادرة عالمية لتوفير الغذاء
وتابع سمو ولي العهد: “سنعمل على تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات “الاقتصاد الدائري للكربون” في المنطقة ومبادرة عالمية تساهم في تقديم الوقود النظيف وتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص”.
#ولي_العهد يعلن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي #مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر#صحيفة_المواطن
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) October 25, 2021
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