انطلقت في العاصمة الرياض قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بمشاركة قادة وزعماء من دول العالم.

وقال ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، في كلمته بافتتاح القمة، “هناك فجوات في منظومة العمل المناخي في المنطقة”.

وأعلن ولي العهد “إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وكذلك تأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف في المنطقة.

مركز إقليمي للتنمية المستدامة

كما أعلن سمو ولي العهد “تأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثورة السمكية، وتأسيس برنامج إقليمي لاستمطار السحب”.

مبادرتان للمناخ بـ 39 مليار ريال

كما أعلن خلال افتتاح القمة عن مبادرتين للمناخ بـ 39 مليار ريال تساهم السعودية بـ 15% منهما، وتأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال القمة مستقبلًا.