أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح دعم بلاده الكامل لجهود المملكة لحماية البيئة.

وقال الشيخ مشعل في كلمته بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر: “نؤكد على دعم شقيقتنا الكبرى المملكة وما طرحته من حزمة مبادرات لحماية البيئة”.

فيديو | ولي عهد #الكويت: نؤكد دعمنا الكامل لجهود شقيقتنا الكبرى #المملكة وما طرحته من حزمة مبادرات لحماية البيئة ونثق بحُسن إدارة هذا الملف الحيوي بقيادة الأمير محمد بن سلمان #الإخبارية pic.twitter.com/VGM8nVUhKx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2021

وأضاف: “نثق بحُسن إدارة هذا الملف الحيوي بقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة”.

وقال: إن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تعكس إرادة مكافحة التغيير المناخي، مضيفًا “ندعم مبادرة المملكة لتنفيذ أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”.

وأكد ولي عهد الكويت: “ملتزمون بكل ما يصدر في هذه القمة وندعم شقيقتنا الكبرى المملكة في هذه المبادرة”، مضيفًا أن المستقبل في الحلول الخضراء ودعم الأصول البيئية.