أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح دعم بلاده الكامل لجهود المملكة لحماية البيئة.
وقال الشيخ مشعل في كلمته بقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر: “نؤكد على دعم شقيقتنا الكبرى المملكة وما طرحته من حزمة مبادرات لحماية البيئة”.
فيديو | ولي عهد #الكويت:
نؤكد دعمنا الكامل لجهود شقيقتنا الكبرى #المملكة وما طرحته من حزمة مبادرات لحماية البيئة ونثق بحُسن إدارة هذا الملف الحيوي بقيادة الأمير محمد بن سلمان #الإخبارية pic.twitter.com/VGM8nVUhKx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2021
وأضاف: “نثق بحُسن إدارة هذا الملف الحيوي بقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة”.
وقال: إن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تعكس إرادة مكافحة التغيير المناخي، مضيفًا “ندعم مبادرة المملكة لتنفيذ أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”.
وأكد ولي عهد الكويت: “ملتزمون بكل ما يصدر في هذه القمة وندعم شقيقتنا الكبرى المملكة في هذه المبادرة”، مضيفًا أن المستقبل في الحلول الخضراء ودعم الأصول البيئية.
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