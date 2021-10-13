أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن مشوار المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 لا يزال طويلًا، وذلك بعد جمع الأخضر لـ 12 نقطة من أول 4 مباريات في التصفيات.

ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تبقى لنا ست مباريات ستكون صعبة والجهد المبذول في مباراة #اليابان أثر على الأداء أمام #الصين وأتوقع مباريات الأخضر في يناير ستكون في جدة.#برنامج_شوت pic.twitter.com/eE0mtkXt0B — برنامج شوت (@Shoot_SSC) October 13, 2021

ياسر المسحل يتحدث عن مواجهتي الأخضر خارج المملكة:

وتحدث المسحل لـ برنامج شوت المذاع على قناة SSC قائلًا: “مشوار الأخضر لا يزال طويلًا وأعتقد أن الجهد الذي بُذل في مباراة اليابان أثر بشكل كبير على الأداء في مباراة الصين”.

وأضاف المسحل: “في شهر نوفمبر سيخوض الأخضر مباراتين غاية في القوة ضد المنتخب الأسترالي المنافس الأول معنا على التأهل وإن شاء الله نتفوق في مواجهتي أستراليا وفيتنام؛ كونهما خارج المملكة، ولكل حادث حديث”.

السعودية في لقاء قوي ضد أستراليا في نوفمبر:

وتلعب السعودية مع أستراليا في أستراليا يوم 11 نوفمبر المقبل في الجولة الخامسة، ثم يسافر الأخضر بعد ذلك إلى فيتنام لمواجهة منتخبها يوم الثلاثاء 16 نوفمبر.