تُوج البطل السعودي يزيد الراجحي بلقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري الباها للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية في البرتغال، ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من كأس العالم.

يزيد الراجحي يحصد لقبًا عالميًّا:

وأصبح يزيد الراجحي السعودي الأول الذي يسجل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ راليات الكروس كانتري باها في أعلى فئة على متن سيارة تويوتا هايلوكس مع الشريك الرسمي عبداللطيف جميل للسيارات.

وقدم بطل الراليات السعودي العالمي، يزيد الراجحي رفقة ملاحه الأيرلندي مايكل أور موسمًا قويًّا وتاريخيًّا على متن الهايلوكس في كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي للسيارات.

انتفاضة بعد حادثة:

وبعد موسم طويل تخلله حادث مطلع هذا العام، افتتح الراجحي موسمه بفوز بلقب باها دبي الدولي مسجلًا انتصاره الأول خلال هذا الموسم قبل أن يتعرض الثنائي إلى حادث لم يكن في الحسبان في باها الشرقية.

ومر بعد ذلك يزيد ومايكل بفترة علاج وجلسات تأهيلية لاستعادة لياقتيهما للعودة خلف مقود السيارة. الأمر الذي أجبر الثنائي على تخطي جولة الأردن التي تلت الجولة السعودية.

ولم يستسلم الراجحي، بل عاد قويًّا ليُعّوض ما فاته من جولاتٍ متحليًا بالعزيمة والإصرار للوصول لأهدافه وأهداف الفريق. كان الصراع على لقب كأس العالم على أشده في الجولات الأخيرة وبالأخص في جولات القارة الأوربية حيث سعى بطلنا لاستعادة صدارة الترتيب العام بعد فوزه بلقب باها إيطاليا، الجولة ما قبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها.

ويمتلك الراجحي الكم الهائل من الخبرة مع سيارة تويوتا هايلوكس في مختلف تضاريس العالم، فقد فاز على متنها فوق الثلوج، وسط الغابات وفي الصحاري الشاسعة والكثبان الرملية.

وأثبت يزيد الراجحي نفسه في تاريخ كأس العالم للراليات الكروس كانتري الباها منذ ظهوره الأول عام 2014 ليكون الاسم البارز والمرتبط في عالم راليات الكروس كانتري.

جميل يهنئ الراجحي بهذا الإنجاز:

وهنأ حسن جميل نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل، يزيد على هذا الإنجاز، وقال: “نحن فخورون للغاية بهذا الإنجاز الوطني والذي يسجل في تاريخ واحدة من أبرز البطولات العالمية في عالم سباقات السيارات، ونحن فخورون في عبداللطيف جميل للسيارات كوننا الشريك الرسمي للمتسابق الراجحي”.

الراجحي يهدي اللقب للقيادة:

وعلق يزيد الراجحي قائلًا: “أهدي فوزي بهذا اللقب التاريخي إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، كما أشكر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي الأمير خالد بن سلطان الفيصل على دعمهم المستمر”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “وأشكر الشعب السعودي العظيم وجماهيري الذين يشجعونني من جميع أنحاء العالم. أنا فخورٌ جدًّا بأن أكون السعودي الأول الذي يحقق هذا اللقب العالمي في تاريخ كأس العالم للراليات الكروس كانتري الباها”.

ووجه الراجحي شكره لمساعده مايكل الذي قام بعمل رائع طوال الموسم، كما شكر الشريك الرسمي والموزع المعتمد لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، عبداللطيف جميل للسيارات على مواصلة دعمهم اللا محدود ورعايتهم له في جميع مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.

واختتم تصريحاته قائلًا: “أشعر بالفخر والامتنان بأن أكون سفير رياضة المحركات السعودية وسأظل رافعًا الراية الخضراء في المحافل الدولية والإقليمية وسأظل أخدم وطني في تحقيق الإنجازات الجديدة في عالم الراليات”.