رفع الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، شكره إلى القيادة الحكيمة على ما تجده منطقة عسير من دعم متواصل في مختلف المجالات، معبرًا عن تقديره لجامعة الملك خالد على جهودها المبذولة في خدمة المجتمع بكافة شرائحه.

اليوم العالمي للتأتأة:

جاء ذلك خلال رعاية أمير عسير لاحتفال اليوم العالمي للتأتأة والذي نظمته الجامعة ممثلة في كلية العلوم الطبية التطبيقية، بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية، في المدرجات المركزية بالمدينة الجامعية بأبها، بالتزامن مع اليوم العالمي للتأتأة الذي يوافق الـ22 من أكتوبر من كل عام، بهدف رفع مستوى الوعي لحالة يعاني منها ما يقارب 1% من سكان العالم.

تدشين معملين للسمع وأمراض التخاطب:

ودشن الأمير تركي بن طلال، خلال الحفل معملين للسمع وأمراض التخاطب بكلية العلوم الطبية التطبيقية، بالإضافة إلى تدشين لوحدة أمراض التخاطب البحثية التي ستعمل الجامعة من خلالها على زيادة الإنتاج البحثي في هذا المجال، بما يتماشى مع استقبال الجامعة لأولى دفعات برنامجي البكالوريوس في مجالي السمع وأمراض التخاطب.

وتضمن الاحتفال جلسة حوارية أدارتها الشابة عائشة مقروي إحدى الحالات المقاومة والمتجاوزة للتأتأة، وقد تناولت الجلسة عددًا من المحاور بمشاركة متخصصين في مجالات التأهيل الطبي، وأمراض التخاطب، وكذلك الإرشاد النفسي، إضافة إلى أسرة متلعثم، ومعلم متخصص في متابعة حالات التعلثم.

يذكر أن الجامعة تعتبر أولى الجامعات السعودية التي تقدم مسارين منفصلين للسمع وأمراض التخاطب.