شكر رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد بن حمد المالك جميع المشاركين في المسابقة الإعلامية الوطنية التي أطلقتها الهيئة في 15 سبتمبر الماضي ويستمر باب استقبال المشاركات حتى مساء يوم الجمعة 2021م أي بعد 10 أيام من اليوم.

وتترجم المسابقة الرغبة في غرس القيم الحضارية في نفوس الأجيال والاحتفاء بالوحدة الوطنية السعودية في أكمل صورة، واستشعار قيمة الفخر والاعتزاز، الثقة والإخلاص، الوحدة والانتماء لكيان عظيم بشغفه وطموحه وإصراره على جعل المستحيل واقعا ملموسًا.

أهداف مسابقة هيئة الصحفيين السعوديين

وأوضح المالك أن هدف المسابقة هو تحفيز الإعلاميين، طلاب الإعلام، الممارسين، الهواة على تقديم أفضل عمل إعلامي عن اليوم الوطني وقصص وحكايات صحفية للإنسان السعودي ودوره في تجسيد الوحدة واللحمة الوطنية وإسهاماته في المنجزات السعودية ورفع جودة التنافس بينهم لتقديم أعمال إعلامية وطنية إبداعية وابتكارية من خلال الوسائط والمنصات الإعلامية والمتنوعة، وفق المجالات والمسارات التي تشمل؛ ” القصة الصحفية – القصة التلفزيونية – القصة الفوتوغرافية – الكاريكاتير- الموشن جرافيك – بودكاست “.

ضوابط المسابقة

وكانت لجنة المسابقة نشرت ضوابطها وفق ما يلي:

أن يترجم العمل المرشح مفاهيم عنوان المسابقة (اليوم الوطني 91.. احتفاء بالوحدة وشواهد مكتسباتها) أن يعد من قبل القطاع الحكومي، القطاع الأهلي غير الربحي (الثالث) أو القطاع الخاص، أو المجموعات أو الأفراد. أن يتم نشر المادة المشاركة على وسائل إعلامية أو منصات التواصل الاجتماعي. أن تكون مادة المشاركة قد حققت انتشارًا واسعًا في مختلف المنصات الإعلامية وأحدثت أثرًا إيجابيًا. أن تحقق المشاركة إضافة نوعية من حيث أصالة الفكرة والإبداع والتفرد في الأسلوب. أن تكون كافة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمشاركة مملوكة للجهة أو المجموعة أو الفرد المشارك. ألا تكون المشاركة مخلة بالمبادئ الوطنية أو قيم وعادات المجتمع وألا يخالف محتوى المشاركة أيًا من أنظمة وقوانين لوائح البث والإرسال المعتمدة عالمية وعربية ومحلية. أن تكون المشاركات حديثة في هذا العام 2021م، ولم يسبق المشاركة بها في مسابقات أخرى. يحق لهيئة الصحفيين السعوديين نشر جميع المشاركات الفائزة والاستفادة منها وفق الأحكام المرعية في المملكة ووضع شعارها عليها.

آلية المشاركة

ترسل المشاركات (الصحفية) كروابط رقمية.

ترسل مشاركات (الفيديو) بعد رفعها على اليوتيوب الرسمي للمنصة كرابط رقمي.

ترسل المشاركات المصورة بصيغة (PNG) مع رابط جهة المشاركة.

وختامًا أعلنت اللجنة عن المواعيد والمراسلات وفقًا لما يلي: