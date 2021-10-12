تقدمت جامعة جازان في مجال البحث العلمي بوصول عدد أبحاثها المنشورة في قاعدة بيانات Scopus في عام 2021 إلى 1000 بحث منشور، وهو ما يعكس قدرات الجامعة البحثية وتصاعد حجم الأبحاث المنشورة في قواعد بيانات البحث العلمي العالمية.

تصاعد ملموس:

وأكد معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن التصاعد الملموس في تحقيق أرقام متقدمة بمجال البحث العلمي بالجامعة يؤكد تميز باحثي الجامعة وإسهاماتهم في حركة النشر العلمي والبحثي وطنيا وعالميا، مضيفا أن الجامعة أولت برامج البحث العلمي اهتماما كبيرا عبر توفير البيئة العلمية وتخصيص الدعم المالي، انطلاقاً من الدعم السخي الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.

وأشار الدكتور القحطاني إلى أن الجامعة خلال الخمس سنوات الماضية تميزت في مخرجاتها البحثية، وتطوير البحث العلمي بما يعزز من دورها التنموي والريادي في كافة المجالات تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

دعم النشر العلمي:

من جانبه أوضح عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور إبراهيم قصادي أن تحقيق الجامعة لهذا الرقم في نشر البحوث العلمية يأتي تحقيقًا لما رسمته العمادة من خطط لدعم النشر العلمي لعام 2021م، من خلال النشر في الدوريات العلمية العالمية وتشجيع باحثي الجامعة للنشر في الدوريات المعتمدة في تصنيف الجامعات.