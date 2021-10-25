يترقب زوار منطقة “الرياض ونتروندرلاند” افتتاح فعاليات المنطقة في الـ27 من أكتوبر الحالي، وسط ألعاب نارية تضيء سماء العاصمة، وتعد المنطقة واحدة من أضخم التجارب العالمية في مجال الترفيه والألعاب.

وتلبي منطقة “الرياض ونتروندرلاند” بأنشطتها وعروضها الترفيهية، رغبات كافة شرائح المجتمع من مختلف الفئات العمرية، ضمن فعاليات تقام في الهواء الطلق وسط أجواء شتوية.

زيادة الطاقة الاستعابية:

ونظرًا إلى حجم الإقبال المتوقع من الجمهور، وبعد قياس حجم الطلب والاستجابة لرغبات الزوار الترفيهية في موسم الرياض 2019م، تقررت زيادة الطاقة الاستيعابية للمنطقة 40% عما كانت عليه في الموسم السابق.

وكشف موسم الرياض 2021 عن تفاصيل جدول فعاليات منطقة “الرياض ونتروندرلاند” التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية مارس 2022م، حيث ستبدأ باستقبال الزوار من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وتستمر لأوقات أطول خلال نهاية الأسبوع، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: هنا.

103 ألعاب للكبار والصغار:

وتشمل “الرياض ونتروندرلاند” أكثر من 103 ألعاب للكبار والصغار في 6 مناطق، هي: “غابة الثلج” وتتضمن عدة فعاليات وأنشطة، من ضمنها لعبة سكاي لووب، والجلوس وسط المشاهد الثلجية والاستمتاع بمشروبات ساخنة وأطعمة متنوعة، والدخول إلى متاهة الثلج أو حلبة التزلج وغيرها، ومنطقة “دريم لاند كرنفال” التي تضم عددًا من الألعاب المزينة بالأضواء الساطعة، إلى جانب أكشاك الطعام، وكل ذلك في أجواء شتوية تستقطب الزوار من كافة أنحاء العالم للاستمتاع بتجارب تعيد ذكريات الطفولة والماضي من خلال طابع يمتزج بين الواقع والأحلام.

كما تحتوي مناطق فعاليات “الرياض ونتروندرلاند” منطقة “مغامرات الرعب” التي تحتوي على ثلاث تجارب مستوحاة من أفلام رعب عالمية، ومنطقة “الصندوق السحري” وهي مخصصة للأطفال ليكتشفوا فيها كثيرًا من الألعاب الممتعة، وتتناسب طبيعة الفعاليات فيها مع الأطفال والعائلات، ومنطقة “المهرجان الشتوي” التي تجمع بين الثقافة والترفيه، عبر خلق بيئة تجذب الزوار من كافة أنحاء العالم، إضافة إلى منطقة “طريق العجائب”.