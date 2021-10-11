أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب استشاري أعصاب أطفال.

– طبيب استشاري مشارك جراحة أطفال.

– طبيب استشاري عناية مركزة حديثي ولادة.

– طبيب استشاري مشارك عناية مركزة حديثي ولادة.

– طبيب استشاري مساعد عناية مركزة حديثي ولادة.

– طبيب استشاري عناية مركزة أطفال.

– طبيب استشاري مشارك عناية مركزة أطفال.

– طبيب استشاري مساعد عناية مركزة أطفال.

– طبيب استشاري طوارئ أطفال.

– طبيب استشاري مشارك طوارئ أطفال.

– طبيب استشاري مساعد طوارئ أطفال.

التقديم على وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 28 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)