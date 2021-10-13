تمكّن مستشفى أحد، عضو تجمّع المدينة المنورة الصحي، من إجراء ١٣٥٤ عملية للمستفيدين من خدمات المستشفى خلال شهر سبتمبر المنصرم.

٨٩٦٤ مراجعاً:

وبين تجمّع المدينة المنورة الصحي في تقرير صادر عنه بأن قسم الطوارئ استقبل ٨٩٦٤ مراجعاً خلال الشهر ذاته، فيما استقبلت العيادات الخارجية ٦٥٤٤ مراجعاً ومراجعة، ونفذ قسم الأشعة بالمستشفى ٣١٩٢ خدمة تصوير للمرضى، بينما استقبل قسم المختبر ١٧٨٩٠٨ فحوص مخبرية وتحليلات.

١٧٣٦٦ وصفة دوائية:

وأوضح التقرير أنه تم صرف ١٧٣٦٦ وصفة دوائية، فيما سجل قسم جراحة اليوم الواحد ٢١٠ عمليات جراحية، كما استقبل المستشفى ١٢٢ حالة ولادة.