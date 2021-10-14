أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائية تمريض/ وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

– أخصائية تمريض/ وحدة العناية المركزة للأطفال.

– أخصائية تمريض/ طوارئ أطفال.

– أخصائية تمريض/ جناح الأطفال.

– استشاري مساعد أمراض الجهاز الهضمي.

– استشاري مساعد طب الأطفال العام.

– أخصائية تمريض/ جناح البالغين.

– أخصائية تمريض/ غسيل الكلى.

– أخصائية تمريض/ التنظير.

– أخصائية تمريض/ طوارئ بالغين.

– أخصائية تمريض/ مختبر القسطرة.

– أخصائية تمريض/ غرفة العمليات.

– أخصائية تمريض/ وحدة الحالات الحرجة والمزمنة.

– أخصائية تمريض/ وحدة العناية المركزة.

التقديم على وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)