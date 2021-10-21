عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب جلسته الـ(192) اليوم، وذلك برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

جدول أعمال مجلس مؤسسة الحبوب

وقد استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها تعيين مراجع لحسابات المؤسسة الخارجي، وطلب شركة المطاحن الثالثة إصدار ترخيص ثانوي لزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن كما ناقش المجلس سعر شراء القمح المحلي للموسم الزراعي القادم بالإضافة إلى استعراض التقارير الدورية حول مشتريات ومبيعات المؤسسة من القمح للعام 2021م، واستهلاك الدقيق في المملكة، وتطور أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، والمواضيع الأخرى المدرجة بجدول الأعمال.

سعر القمح المحلي

واعتمد المجلس عدداً من القرارات حيث وافق على اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم الزراعي القادم (1443 / 1444هـ) بـ(1440 ريالاً للطن)، وفقاً للترتيبات المتبعة للمزارعين, بناءً على ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

كما وافق المجلس على طلب شركة المطاحن الثالثة بإصدار ترخيص ثانوي (مشروط) لزيادة الطاقة الإنتاجية لمطاحن إنتاج الدقيق بفرعها في محافظة الجموم بطاقة (2050) طن قمح يومياً بهدف مواكبة الطلب المتوقع لمنتجات المطاحن بمنطقة مكة المكرمة خلال الأعوام القادمة نتيجة للزيادة المتوقعة لزوار بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين.