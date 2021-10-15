كشف برنامج سكني عن استفادة 160,304 أسر سعودية من بداية العام 2021 حتى شهر سبتمبر، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونيًا لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة، منها 132,285 أسرة سكنت منازلها، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

خيارات برنامج سكني المتعددة

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن اختيارات الأسر المستفيدة من سكني تنوعت بين القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة بواقع 69,497 أسرة، و48,980 أسرة فضلت خيار البناء الذاتي، ونحو 24,973 أسرة اختارت الاستفادة من الأراضي السكنية ضمن مخططات “سكني”، و16,854 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

ويوفّر موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا.

وأكد “سكني” على استمراره في ضخ الوحدات والأراضي السكنية المتنوعة بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين من خلال إجراءات سهلة واستحقاق فوري، وتوفير الخدمات السكنية المتنوعة التي تلبّي احتياجات الأسر ورغباتها، وذلك لتسريع تملّك الأسر السعودية للمساكن، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

تطبيق سكني

ويُوفّر موقع وتطبيق سكني 106 مشروعات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس، تتوزّع معظمها في 7 ضواحِ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط لتوفّير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 700 ألف ريال.

ويتيح “سكني” التعرف بشكل أفضل على كافة الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط: https://sakani.housing.sa/، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز “سكني” الشامل بالرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.