أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب:

وبيّنت الهيئة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشاريع (عدد 3 وظائف).

– أخصائي اختبارات وقياس (عدد 3 وظائف).

– محلل بيانات (عدد 3 وظائف).

– أخصائي تقارير (عدد وظيفتين).

– إحصائي (عدد وظيفتين).

– مدير إدارة التطوير التنظيمي.

– أخصائي اعتماد.

– أخصائي ذكاء الأعمال.

– أخصائي تحليل بيانات.

التقديم على وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).