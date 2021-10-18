أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تجربة العملاء.

– أخصائي الرقابة المالية.

– خبير استراتيجية الموارد البشرية وإدارة المشاريع.

– مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات.

– مدير مشروع تمكين الرقمنة.

– مشرف تعدين البيانات.

– مشرف الحوكمة.

– أخصائي التخطيط والجودة.

– أخصائي تعدين البيانات.

– مشرف حماية وخصوصية البيانات.

– مشرف تعدين البيانات.

– أخصائي جودة.

– أخصائي ضمان الجودة.

– أخصائي هندسة البيانات.

– أخصائي حوكمة.

– خبير مكافحة الاحتيال.

– مشرف لوائح خدمات الأمن.

– مشرف لوائح تطبيقات الإنترنت.

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)