كشف تجمع المدينة المنورة الصحي عن تطبيق 183 عقوبة بديلة لمخالفي أنظمة المرور بمنطقة المدينة المنورة منذ مطلع العام الجاري 2021م .

وشهد شهر فبراير من العام ذاته ارتفاع عدد العقوبات المطبقة إلى 26 عقوبة بينما شهد شهر يناير أقل عدد عقوبات بواقع 14 عقوبة.

تطبيق برنامج العقوبات البديلة

وأوضح التجمع في تقرير صادر عنه بأنه وضمن المشاركة المجتمعية بين تجمع المدينة المنورة الصحي والإدارة العامة للمرور، استأنف الطرفان تنفيذ الاتفاقية المبرمة بينهما لتطبيق برنامج العقوبات البديلة لهذا العام، حيث استقبل مكتب المرور الصحي التوعوي بمستشفى التأهيل الطبي بالمدينة المنورة 183 مخالف حتى نهاية شهر سبتمبر المنصرم .

وأشار التقرير إلى أن الانخفاض النسبي لأعداد المخالفين خلال الفترة المذكورة يعود لأسباب احترازية تتعلق بالاحتياطات المتبعة لمنع انتشار فايروس كورونا .