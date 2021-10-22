أعلنت إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة الحُرَّث جنوب منطقة جازان، عن توفّر عدد (22) وظيفة إدارية وتعليمية وصحية شاغرة للنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمركز الرعاية النهارية بإسكان الحصمة بجازان التابع لإدارة الجمعية.

تفاصيل وظائف جمعية البر بالحرث:

وبيّنت الجمعية أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظفة موارد بشرية.

– مشرفة برامج.

– معلمة تربية خاصة (عدد 6 وظائف).

– مراقبة اجتماعية.

– أخصائية تمريض.

– أخصائية علاج طبيعي (عدد وظيفتين).

– أخصائية اجتماعية.

– أخصائية نفسية.

– أخصائية نطق وتخاطب (عدد 3 وظائف).

– أخصائية علاج وظيفي (عدد وظيفتين).

– رعاية شخصية عاملة (عدد 3 وظائف).

طريقة التقديم على وظائف جمعية البر بالحرث:

وأوضحت الجمعية، أنّ على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات والدورات والخبرات وصورة الهوية الوطنية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مشيرة إلى أن التقديم متاحٌ بدءًا من تاريخ 30 سبتمبر 2021م؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 15 أكتوبر 2021م.